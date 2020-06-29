Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasında - Son Dakika

TÜRK astrofotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'da çektiği fotoğraf, 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları' arasına seçildi.
Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu 'Capture The Atlas' tarafından her yıl düzenlenen 'En iyi Samanyolu Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı. Yarışmaya İtalya'dan Avustralya'ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Bu fotoğraflar arasından seçilen 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafı' arasında, Türk astfotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'daki Kanarya Adaları'nda bulunan Parque Nacional del Teide Milli Parkı'nda çektiği fotoğraf da yer aldı.
Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.