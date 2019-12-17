Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin 'WASP-52' kodlu yıldızına... - Son Dakika

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına...

6 saat önce

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.

Göktürk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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