Türk Astronotun Eğitim Süreci Yakında Başlayacak" - Son Dakika

Serdar Hüseyin Yıldırım, Dünya basınında manşetlerde...

Dünyaca ünlü uzay sitesi Space.com'un bildirdiğine göre, Rusya'nın St Petersburg kentindeki Global Uzay Araştırmaları Konferansı'na () katılan Uzay Ajansı Başkanı, Türkiye'nin uzay programıyla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'nin 2023'te Ay'a sert iniş, 2028'de de Ay'a bir gezgin indirme planları zaten yazıldı, çizildi.

"MÜZAKERELERİ YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ"

Ancak bir Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceği bir konuşuldu ama detaylandırılmamıştı.

İşte Yıldırım, bu konuya açıklık getirdi.

Tereza Pultarova'ya konuşan Yıldırım, "Taraflarla görüşmelerimiz sürüyor. Müzakereleri yakında sonlandıracağız. Birkaç aya biter. ve eğitim süreci başlar."