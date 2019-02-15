Türk Atletizminin Yıldızları Balkan Şampiyonası'nda Birincilik Peşinde
24 dakika önce
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak.
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın (16 Şubat) İstanbul'da gerçekleşecek.
Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.
24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:
Kadınlar:
60 metre
Mizgin Ay
Burcu Erdemir
400 metre/ 4x400 metre
Derya Yıldırım
Berfe Sancak
800 metre
Semra Karaslan
Rahime Tekin
1500 metre
Burcu Subatan
Emine Hatun Tuna
3000 metre
Derya Kunur
Kader Güvenç
60 metre engelli
Şevval Avaz
Özge Soylu
Uzun atlama
Ecem Çalagan
Tuğba Aydın
Üç adım atlama
Beyza Tilki
Tuğba Aydın
Yüksek atlama
Kadriye Aydın
Merve Menekşe
Sırıkla atlama
Buse Arıkazan
Büşra Pekşirin
Gülle atma
Emel Dereli
Aysel Yılmaz
4x400 metre
Derya Yıldırım
Meryem Kemeç
Yaren Açar
Zeynep Kuran
Zehra Börekçi
Erkekler
60 metre
Emre Zafer Barnes
Kayhan Özer
400 metre/ 4x400 metre
Yavuz Can
Akın Özyürek
Salih Tekgöz
800 metre
M. Mustafa Helvacı
Abdullah Özdemir
1500 metre
Abdurrahman Gediklioğlu
3000 metre
Hakan Çoban
Süleyman Bekmezci
60 metre engelli
Mikdat Sevler
Batuhan Buğra Eruygun
Furkan Aktaş
Uzun atlama
Muammer Demir
Emre Dalkıran
Üç adım atlama
Can Özüpek
Necati Er
Yüksek atlama
Alperen Acet
Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama
Ersu Saşma
İlkay Aydemir
Gülle atma
Osmancan Özdeveci
Murat Gündüz
4x400 metre
Oğuz Akgül
Berke Akçam
Oğuzhan Kaya
Kübilay Ençü - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:02 Kaynak: İHA
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