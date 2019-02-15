Türk Atletizminin Yıldızları Balkan Şampiyonası'nda Birincilik Peşinde

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, bir kez daha Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveye çıkmaya çalışacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda 27 erkek, 27 kadın sporcu Türkiye'yi temsil edecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24'üncü Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik için mücadele edecek. Türkiye'nin, 2012-2016 yılları arasında ve geçen sene ev sahipliği yaptığı organizasyonun 24'üncüsü de yarın (16 Şubat) İstanbul'da gerçekleşecek.



Daha önce 2013, 2014 ve 2015'te erkeklerde, 2012 ve 2015'de de kadınlarda birinci olan Türkiye, bu başarılarını yinelemeye çalışacak. 1-3 Mart'ta Glosgow'da yapılacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için son hazırlık ve baraj geçme fırsatı olacak 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 27'si erkek, 27'si de kadın olmak üzere 54 sporcu temsil edecek.



24 ülkeden 122 sporcunun katılacağı ve Türkiye'nin 7. kez ev sahipliği yapacağı şampiyonada yarışacak atletlerimiz ve yarışacakları disiplinler ise şu şekilde:



Kadınlar:



60 metre



Mizgin Ay



Burcu Erdemir



400 metre/ 4x400 metre



Derya Yıldırım



Berfe Sancak



800 metre



Semra Karaslan



Rahime Tekin



1500 metre



Burcu Subatan



Emine Hatun Tuna



3000 metre



Derya Kunur



Kader Güvenç



60 metre engelli



Şevval Avaz



Özge Soylu



Uzun atlama



Ecem Çalagan



Tuğba Aydın



Üç adım atlama



Beyza Tilki



Tuğba Aydın



Yüksek atlama



Kadriye Aydın



Merve Menekşe



Sırıkla atlama



Buse Arıkazan



Büşra Pekşirin



Gülle atma



Emel Dereli



Aysel Yılmaz



4x400 metre



Derya Yıldırım



Meryem Kemeç



Yaren Açar



Zeynep Kuran



Zehra Börekçi



Erkekler



60 metre



Emre Zafer Barnes



Kayhan Özer



400 metre/ 4x400 metre



Yavuz Can



Akın Özyürek



Salih Tekgöz



800 metre



M. Mustafa Helvacı



Abdullah Özdemir



1500 metre



Abdurrahman Gediklioğlu



3000 metre



Hakan Çoban



Süleyman Bekmezci



60 metre engelli



Mikdat Sevler



Batuhan Buğra Eruygun



Furkan Aktaş



Uzun atlama



Muammer Demir



Emre Dalkıran



Üç adım atlama



Can Özüpek



Necati Er



Yüksek atlama



Alperen Acet



Enes Talha Şenses



Sırıkla atlama



Ersu Saşma



İlkay Aydemir



Gülle atma



Osmancan Özdeveci



Murat Gündüz



4x400 metre



Oğuz Akgül



Berke Akçam



Oğuzhan Kaya



Kübilay Ençü - İSTANBUL

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