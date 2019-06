Türk atletler, Azerbaycan'dan madalya ile dönmek istiyor - BOLU

ZAFER GÖDER - Türk atletler, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 15. Yıldızlar Olimpik Festivali'nden (EYOF) madalyalarla dönmeyi hedefliyor.Türkiye'yi EYOF'ta temsil edecek olan milli sporcular Bolu'nun Aladağ bölgesinde bulunan Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girdi.Günde çift idman yaparak yaklaşık 6 saat koşu yapan milli sporcular Aleyna Tok ile Şevval Özdoğan, Azerbaycan'dan madalya alarak dönmeyi hedefliyor.Bolu kampı hakkında AA muhabirine bilgi veren Türkiye Atletizm Milli Takımı Antrenörü Ahmet Yavuz, Temmuz ayı içerisinde Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılacak festivale 2 sporcu ile katılacaklarına değindi.Yavuz, Azerbaycan'dan madalya alarak dönmek istediklerini anlatarak, "Çocuklarımız da şu anda ilk 3-4'de yer alıyor. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kampımız güzel geçiyor. Yerimiz çok iyi. Bizim amacımız burada güzel bir şekilde hazırlanarak ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmektir. Temel amacımız bu." ifadesini kullandı.Günde çift idman yapan milli atletlerin yaklaşık 5-6 saat çalıştığını da sözlerine ekleyen Yavuz, Türkiye'ye madalya almadan dönmeyeceklerini kaydetti.EYOF'a 800 metre koşu kategorisinde katılacak olan Aleyna Tok (15) ise, geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2,12 derecesi ile Türkiye şampiyonu olduğunu ifade etti.Tok, 20-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan EYOF'ta Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyerek, "İnşallah Azerbaycan'dan en iyi derece ile Türkiye'ye dönerim. İnşallah daha büyük yerlere ulaşırım." dedi.Antrenmanlarının çok güzel ve verimli geçtiğini de dile getiren Tok, "Günde 2-3 saat çalışıyorum. Yaptığımız iş baya zor ama seversen kolay. Seversen her şeyi başarırsın. İnşallah en iyi şekilde bir yerlere giderim." şeklinde konuştu.Azerbaycan'da Türkiye'yi 2 bin metre engelli koşu kategorisinde temsil edecek olan Şevval Özdoğan da (17) hedefinin madalya olduğunu vurguladı.Normalde 8 bin 500 metre kategorisinde yarıştığını ancak EYOF için 2 bin metre engelli koşu branşına başladığını anlatan Özdoğan, "Güzel bir sezon açtım. Güzel şekilde devam ediyoruz. Çalışmalar yoğun geçiyor. Biraz yorucu. Ama başarı elde edebilmek için bunlara katlanmamız lazım. Sonundaki meyve çok güzel oluyor çünkü." diye konuştu.Özdoğan, Azerbaycan'da güzel bir derece alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini de belirterek, "Hedefim EYOF'da ilk 3'e girmek ve tabi ki şampiyonluk. Şu an durumumuz güzel. Orada benden iyi sporcular olacak. Ama yarışta her şey olabilir. İnsanların bir günü diğer gününü tutmuyor. O yüzden umutluyuz. Çok iyi rakiplerim var. Ama hiç kimse geçilmez değil. Hedef şampiyonluk." ifadesini kullandı.