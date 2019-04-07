Türk Atletlerden 3 Madalya, 2 Kupa
1 saat önce
Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'na katılan milliler, 1 gümüş ile 2 bronz madalya elde ederken, erkek ve kadın takımları da birer kupa kazandı.
Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'na katılan milliler, 1 gümüş ile 2 bronz madalya elde ederken, erkek ve kadın takımları da birer kupa kazandı. Türkiye Atletizm
Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'de Nova Poshta Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen şampiyonada, erkeklerde Ersin Tekal 1 saat 5 dakika 22 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanan isim oldu.
Erkeklerde ayrıca Aykut Taşdemir de 1 saat 5 dakika 45 saniyelik zamanıyla üçüncü sırayı aldı.
Kadınlarda ise Sevilay Eytemiş, 1 saat 13 dakika 30 saniyelik derecesiyle kürsünün üçüncü basamağında yer buldu.
Takımlar sıralamasında Türkiye, erkeklerde Balkan Yarı Maraton Kupası'nı kazanırken, kadınlarda ikinciliği elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:11 Kaynak: AA
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