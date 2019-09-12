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TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu

23 dakika önce

Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin (TÜRK-AV) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu, System.String[]

Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğinin (TÜRK-AV) 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TBB ve TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu başkanlık yaptı.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sonunda anavatanın işgaline karşı milletin direnişe başladığını ve bütün Batı güçlerinin dize getirildiğini belirterek, bu büyük mücadelede toplantıya katılan devletlerden o dönemde paha biçilmez yardımlar alındığını hatırlattı.

Bu yardımın unutulmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Böyle tarihi bir dönemde TÜRK-AV'ı toplamaktan mutluyuz. Sayın Genel Kurul uygun bulursa, Özbekistan da artık aramıza katılacak ve büyük bir eksiğimiz giderilecektir. Ayrıca Tebriz Barosunun burada olması da çok büyük bir eksikliğimizi gidermiştir. Dolayısıyla coğrafyamızdaki tüm eksiklikler tamamlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından Özbekistan'ın TÜRK-AV üyeliği Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

Genel Kurul'a ilk kez katılan İran Doğu Azerbaycan Barosunun da (Tebriz) Genel Kurul kararıyla Doğu Azerbaycan Barosu olarak TÜRK-AV'a gözlemci üye olmasına karar verildi.

TÜRK-AV'ın asil üyelerinden 3'er kişi, gözlemci üyelerden birer kişinin katılımıyla TÜRK-AV Danışma Kurulu kurulmasına karar verildi.

Serbest avukatlar 30, avukatlık şirketleri 100 dolar yıllık aidat ile TÜRK-AV'a üye olabilecek.

Genel Kurul'da Özbekistan, Moldova, Moğolistan, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Gürcistan, İran Doğu Azerbaycan, Azerbaycan ve Karadeniz-Hazar Ülkeleri barolarının temsilcileri de konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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