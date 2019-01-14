Son Dakika Haberleri: Türk Avukata İkinci 'Nsu 2.0' Mektubu

Türk Avukata İkinci 'Nsu 2.0' Mektubu

45 dakika önce

NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek'in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, ikinci kez ölüm tehdidi aldı.

Türk Avukata İkinci 'Nsu 2.0' Mektubu, System.String[]
NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek'in ailesinin avukatı Seda Başay Yıldız, ikinci kez ölüm tehdidi aldı. 2 Ağustos 2018'de 'NSU 2.0' imzasıyla gönderilen ilk tehdit mektubu soruşturmasında beş polisin görevden alınmasının ardından ikinci mektubun gönderildiği, soruşturmanın sağlığı açısından gizli tutulduğu bildirildi. Mektubun yine polis çevresinden geldiği şüphesi hakim.

'DAHA AĞIRI GELİYOR'

Yeni kamuoyuna yansıyan ikinci tehdit mektubunda avukat Seda Başay Yıldız'ın babası, annesi, eşi ve 2 yaşındaki kızının isimleri ile adresleri yer alıyor. Yine faks yoluyla ve 'NSU 2.0' imzasıyla gönderilen mektupta, şu ifadeler yer alıyor: "Beyni durmuş pis döner, sen polis meslektaşlarımıza ne yaptığının halen farkında değilsin galiba. Şimdi senin için daha ağırı geliyor. Seni dişi Türk domuzu. Kızının kafasını koparacağız. Geri kalan döner ekibiniz de pişman olacak."

SİLAH RUHSATI ÖNERMİŞLER

Mektubun ardından polislerin kendisine "Korkmayın, hayati tehlike yok" dediğini ve silah ruhsatı önerdiğini belirten Seda Başay Yıldız ise, "Ben silah taşıyacağım. Hem de Almanya'da. Mesleğimi yapabilmek için öyle mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yıldız, Almanya'da 5 yıl süren NSU davasında Enver Şimşek ailesini savundu. NSU davasının ardından terör örgütü El Kaide'nin başı Bin Ladin'in koruması Sami A. davasını üstlenen Seda Başay Yıldız, Bochum Belediyesini mahkeme kararı olmadan Sami A.'yı Tunus'a sınır dışı etmekten 10 bin Euro para ödemeye mahküm ettirdi. Seda Başay Yıldız, Almanya'nın başarılı avukatları arasında geliyor.

SPD Grup Başkan Yardımcısı Eva Högl ise olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu olay polis teşkilatı içindeki aşırı sağ ağın sanılandan çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Bu durum savcılığı alarma geçirmeli" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:39 

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