Türk ayakkabı sektörü rakip ülkelerin dikkatini çekiyor

Türk ayakkabı sektörü, 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesiyle sektörün öncüsü olan İtalya ve Çin'e meydan okuyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Avrasya'nın en büyük ayakkabı yan sanayi sektör buluşması Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), 20-23 Kasım'da CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde 62'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 500'ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlıyor.

Ayakkabı makineleri, yan sanayi üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla her geçen gün zirveye bir adım daha yaklaşan Türk ayakkabı sektörü, gerek kapasite gerekse de kalitesiyle tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

AYSAF Fuarı ile birlikte yan sanayi ile kucaklaşan Türk ayakkabı sektörü, fuarda 3 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni pazarlarla entegre olma fırsatlarını değerlendirecek. 300 milyar dolarlık dünya pazarına ayakkabı makinalarının yanı sıra deri, taban, ökçe, kalıp, vardola, tekstil ve aksesuar ihraç eden Türk ayakkabı sektörü, global pazarın çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Sektör, 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesiyle İtalya ve Çin'e meydan okuyor.

500'ün üzerinde firma 15 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşuyor

Türkiye'nin tek ayakkabı yan sanayi fuarı olan AYSAF'ta aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünler görücüye çıkacak.

Çin'in 60 kişilik ülke katılımı ile yer alacağı fuar, 60 bin metrekarelik alanda aralarında Rusya, Çin, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya, Polonya, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerden sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Dünya pazarına yön veren 500'ün üzerinde firmanın katılacağı fuarda, sektöre ilişkin yeni ürün ve teknolojiler 15 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşacak.