Son Dakika Haberleri: Türk Ayakkabı Sektöründen İtalya Çıkarması

Türk Ayakkabı Sektöründen İtalya Çıkarması

42 dakika önce

Türk ayakkabı ve çanta sektörü temsilcileri, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na katıldı.

Türk Ayakkabı Sektöründen İtalya Çıkarması, System.String[]
Türk ayakkabı ve çanta sektörü temsilcileri, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na katıldı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, fiziki imkanları ve yoğun talep nedeniyle daha önce katılamadığı fuara ilk kez milli katılım sağladığını ifade etti.

Expo Riva Schuh Fuarı'nın özellikle Avrupa kökenli toptancıların ve büyük mağazacıların ziyaret ettiği bir organizasyon olduğunu belirten Zandar, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yıllık 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolarlık dış satım rakamını aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Riva, İtalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:59:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Ayakkabı Sektöründen İtalya Çıkarması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]