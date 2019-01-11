Türk Ayakkabıları İtalya'da Görücüye Çıkıyor

Türk ayakkabı ve çanta sektörü, 2019 yılı tanıtım atağını çizme olarak tanımlanan İtalya'dan başlattı.

Türk ayakkabı ve çanta sektörü, 2019 yılı tanıtım atağını çizme olarak tanımlanan İtalya'dan başlattı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İtalya'nın Garda şehrinde 12-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na 10 firma ile milli katılım organizasyonu üstlendi.



Ege İhracatçılar Birliği (EİB), İtalya'nın Garda şehrinde 12-15 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na ilişkin açıklama yaptı. Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenlenirken, fuarda; 40 ülkeden bin 400 civarı firma katılıyor. Fuarı bu yıl ise 12 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Garda Expo Riva Schuh Fuarı'nın dünyanın en önemli ayakkabı fuarı olarak kabul edildiğini dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Türk ayakkabı ve çanta sektörünün iç piyasada yaşanan daralmadan olumsuz etkilenmemesi için ihracata ağırlık vereceklerini, bu amaçla Expo Riva Schuh Fuarı'na ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını kaydetti.



Moskova'da yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı'na iki yıldır milli katılım organizasyonu yaptıklarını, Rusya ile siyasi ilişkilerin tekrar normalleşmesiyle birlikte Rusya'ya ayakkabı ihracatının yüzde 78'lik rekor artışla 2018 yılında 132 milyon dolara çıktığını anlatan Zandar, "Euro Shoes Premiere Collection Fuarı ile Rusya pazarında yakaladığımız başarıyı Expo Riva Schuh Fuarı ile İtalya pazarında yakalamayı hedefliyoruz. 2018 yılında İtalya'ya deri sektörü olarak gerçekleştirdiğimiz 111 milyon dolar ihracatı 200 milyon dolara taşımak istiyoruz. Garda Fuarı bizi bu hedefe taşıyacak" şeklinde konuştu.



Garda Expo Riva Schuh Fuarı'na dünyanın her tarafından alıcıların geldiğine dikkati çeken Zandar, Garda Fuarı'nın sayesinde sadece İtalya'ya değil, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya yaptıkları ayakkabı ihracatını arttırmayı ve yıllık 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmayı hedeflediklerini ifade etti.



Deri ürünleri ihracatında aslan payını ayakkabı aldı



Türkiye, 2018 yılında 1 milyar 667 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatına imza attı. Deri ürünleri ihracatı 2017 yılında 1 milyar 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 10 artış gösterdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatına 153 milyon dolarlık katkı sağladı.



Deri ürünleri ihracatında ayakkabı ihracatı 888 milyon dolarla aslan payını alırken, deri konfeksiyon ürünleri 297 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, deri ve postların ihracatından 268 milyon dolar döviz geliri elde ederken, saraciye ürünleri ihracatı 214 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Deri ve deri ürünleri ihracatında Rusya 255 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Almanya 123 milyon dolarla ikinci büyük ihraç pazarı oldu. İtalya 111 milyon dolarlık Türk deri ve deri ürünleri tercih ederek zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Bu ülkeleri Irak, Fransa, İngiltere, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore takip etti. Ayakkabı ihracatında Rusya 132 milyon dolarlık tutarla 2018 yılında lider ülke konumuna yükselirken, Irak 83 milyon dolarlık tutarla ikinci sırada yer aldı. Almanya ise 61 milyon dolarlık Türk ayakkabısı tercih etti. - İZMİR

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