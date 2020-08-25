Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı - Son Dakika

Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı

Online gerçekleştirilen Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2010'da 396 milyon dolar olan ayakkabı ihracatının 932 milyon dolara çıkmasının gurur verici gelişme olduğunu söyledi.

Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı, System.String[]

Online gerçekleştirilen Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2010'da 396 milyon dolar olan ayakkabı ihracatının 932 milyon dolara çıkmasının gurur verici gelişme olduğunu söyledi.

Türk ayakkabısını küresel arenada vitrine çıkartan Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) online olarak başladı. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden 1600'den fazla alıcıyı ağırlıyor. İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar 27 Ağustos'a kadar sürecek. Fuar için düzenlenen online açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ayakkabı sektörünün ihracatını geçen yıl, 2018'e göre yüzde 5 artırarak 932 milyon dolara çıkardığını söyledi.

Açılışa ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican ve sektör temsilcileri katıldı.

2010'lu yıllarda ithalatın 990 milyon doları bulduğunu, o yıllarda Türkiye'nin bu alanda net ithalatçı konumunda olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Turagay, "2010'da 396 milyon dolar olan ihracatımızı 932 milyon dolara çıkartmışız. Bu gurur verici ve bizi memnun edici bir gelişme. Ama sonuç itibarıyla biz henüz dünyada arzu edilen noktaya ulaşmış değiliz" dedi.

1 Ocak - 23 Ağustos arasında 521,5 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldığını dile getiren Bakan Yardımcısı Turagay, "Sektörün bu yılki hedefi 1,2 milyar dolarla kapatmaktı, 2023 hedefi ise 2 milyar dolara ulaşmaktı. Bunlar ulaşılabilecek hedefler" diye konuştu.

Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için sanal fuarların önemli olduğunu da vurgulayan Bakan Yardımcısı Turagay, "Ayakkabı sektörümüzü, deri sektörümüzü özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar gerçekleştirilen 4 sanal fuardan ikisi aslında ayakkabıyla ilgili sanal fuardı. Bu sanal fuarlarda baktığınız zaman oldukça yüksek miktarda katılım gerçekleşti, 26 bin 600 firma bu fuarları ziyaret etti. Demek ki bu potansiyeli kesinlikle değerlendirmeliyiz. Sanal fuarlarımızı düzenlemeye devam edeceğiz ama inşallah eylül ayından itibaren normal fiziki fuarlara da başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"En çok ihracatı Rusya'ya yapıyoruz"

İsmail Gülle, bu dönemde oturup beklemek yerine işleri dijital ortama taşıdıklarını, son dönemde 1000'i aşkın online toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu süreçte hayata geçirdikleri sanal ticaret heyetleri ve online etkinliklerden bahseden Gülle, dün açılışını gerçekleştirdikleri Almanya Sanal Ticaret Heyeti'nin devam ettiğini anlattı.

Ayakkabı sektöründeki birçok ürünü kapsayan 64 numaralı fasılda firmaların son 10 yılda ihracatlarını yaklaşık 2,5 kat artırdığını vurgulayan Gülle, "Pandemi dönemindeyse, küresel ticaretteki tüm olumsuz koşullara rağmen ayakkabı sektöründe ilk yedi ayda yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Haziran ayında normalleşmeyle gelen yüzde 51'lik artışla ayakkabı ihracatımız artış trendine girdi. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda, Rusya ilk sırada yer alırken, onu Almanya, Irak, İspanya takip ediyor. Haziran ayında; spor ayakkabı ihracatımız 11 katına, kösele ayakkabı 4 katına, deri ayakkabıda ise 2 katına çıktı. İhracatçılarımızın bu döneminde gösterdikleri olağanüstü gayretlerinin sonucu olarak salgın sonrası dönemde nice fırsatlar yakalayacağımıza şüphe yok" dedi.

"Türkiye ayakkabıda en büyük yedinci üretici"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, geçen yıl 932 milyon dolarlık ayakakbı ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek, "Ayakkabıda, 2018'e göre geçen yıl yüzde 47 artışla 400 milyon dolar dış ticaret fazlası verdik. Son zamanlardaki üstün başarısıyla ayakkabı sektörü dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor.Türkiye yıllık 500 milyon çift üretimle bu alanda dünyanın en büyük 7'inci üreticisi. Türkiye, bu alanda sahip olduğu üretim gücünü ihracata daha fazla yansıtması gerekir. Yıla rekorlar kırarak başlayan ayakkabı ihracatı pandemi nedeniyle sekteye uğradı. ikinci dalga yaşanmaması halinde çok önemli rakamlara ulaşılabiliriz" diye konuştu.

"Fuarla ihracatımızı artıracağız"

Açılışta konuşan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle hayatın birçok alanında değişiklikler yaşandığını söyledi.

Dijitalleşmenin bu dönemde önem kazandığını dile getiren Endican, şirketlerin başarılı olması, istihdamını ve cirosunu artırması için teknolojiye ayak uydurmanın öneminden bahsetti.

Endican, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz de TASD olarak bu gerçekten yola çıktık ve sektörümüzün en geniş katılımlı dijital fuarını düzenliyoruz. Bu fuar sayesinde fiziki engelleri kaldırarak, üreticilerimizin uluslararası arenada boy göstermesini ve ihracatımızın artmasını amaçlıyoruz. AB ve ABD için önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bu bilinçle daha çok çalışıyoruz. Üretim gücümüz ve özellikle coğrafi konumumuz bizi ön plana çıkarmaktadır. Ülkelerin tek pazara bağımlı olmak istememesinin ve alternatif tedarik ülkeleri aramasının Türkiye için büyük avantaj olduğunu biliyor ve bu sorumluluğu taşıyoruz. Fiziki fuarlarımız elbette devam edecek fakat sanal organizasyonlarımızı da sürdürmeyi istiyoruz". - İSTANBUL

Türkiye, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk ayakkabısı 92 ülkeden alıcılar için online fuarla görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi
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