Türk ayakkabısı sanal fuarla dünyaya açılacak - Son Dakika

Türk ayakkabısı sanal fuarla dünyaya açılacak

Türk ayakkabı sektörü, 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ile küresel arenada vitrine çıkacak.

Türk ayakkabı sektörü, 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) ile küresel arenada vitrine çıkacak.

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Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından yapılan açıklamaya göre, iç pazardaki hareketliliğin ardından haziranda yüzde 52 artışla ihracatta da toparlanmaya başlayan ayakkabı sektörü, sanal fuarla dünyaya açılacak.

TASD tarafından 25-27 Ağustos'ta düzenlenecek Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 50 ülkeden 1.600 yabancı alıcıyı bir araya getirecek.

İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, Türk ayakkabı sanayisinin gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

"Ayakkabıdaki toparlanma hızı fuarla artacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TASD Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektörünün, ihracatını ocakta yüzde 17,5 artırarak yeni yıla başladığını belirterek, şubatta da artışın sürdüğünü bildirdi.

Geçen yılı 932 milyon dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörünün salgının zirve yaptığı mart-mayıs döneminde ciddi kayıp yaşadığını anımsatan Endican, ancak haziranda toparlanmanın başladığını aktardı.

Endican, haziranda iç pazardaki canlanmanın ardından ihracatta yüzde 52'lik artış yakaladıklarını belirterek, "Bu artış ivmesini sürdürmek amacıyla pandemi döneminde öne sanal fuarlara odaklandık. Bu kapsamda ağustosta tedarikçilerimiz ile yabancı alıcıları online ortamda buluşturacak, yeni ürünlerimizi tanıtacağız. Fuar sayesinde hem pazarlarımızı çeşitlendirmek hem de salgın sürecinde ihracatta yaşadığımız kaybı telafi etmeyi amaçlıyoruz. Seneyi, geçen yıl ile paralel bir rakamla kapatmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye dijital imkanları kullanarak AB ve ABD'nin tedarik merkezi olacak"

Abdulsabur Endican, salgın sürecinde özellikle AB ülkeleri ile ABD'nin tedarik zincirinde sıkıntılar yaşadığını, tek bir pazara bağımlı olmanın olumsuzluklarıyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin AB ve ABD için önemli bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Endican, ekonomik ve hızlı üretim, Avrupa ülkelerine yakınlığı, güçlü ulaşım ve lojistik ağı gibi özelliklerinin Türkiye'yi ön plana çıkardığını ifade etti.

Endican, ülkelerin, tek pazara bağımlı olmak istememesinin ve alternatif tedarik merkezi aramasının Türkiye için büyük avantaj olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık yeni çağa ayak uyduran şirketler faaliyetlerini sürdürebilecek. Ayakta kalmak, başarılı olmak, cirosunu artırmak, daha çok kişiyi istihdam etmek ve ülkeye katma değer sağlamak isteyen şirketler teknolojiye ve dijitale ayak uydurmak zorunda. Biz de bu gerçekten yola çıkarak sanal fuar düzenliyoruz. Fuar sayesinde şirketlerimiz uluslararası arenada boy gösterecek. Fiziki fuarlarımız elbette devam edecek ancak sanal etkinliklerimizi de sürdürmeyi istiyoruz. Çünkü bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun tüm alıcılar Türk tedarikçilerle bir araya gelebilecek."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk ayakkabısı sanal fuarla dünyaya açılacak - Son Dakika Ekonomi
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