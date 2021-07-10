Üye Girişi
Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti - Son Dakika

Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti

10.07.2021 15:09

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan'da Türk azınlık, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos) İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto etti.

Yunanistan'da Türk azınlık, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos) İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto etti.

İTB yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilen eylemde, İskeçe'de çarşı içerisindeki İTB binası önünde toplanan birlik üyeleri ile İskeçe ve Gümülcineli çok sayıda kişi, "Türk azınlık için adalet", "Haksızlıklara, ayrımlara hayır", "Barış, demokrasi, eşitlik" sloganları atarak şehir meydanına kadar yürüdü.

Eylemde Türkçe, Yunanca ve İngilizce "İskeçe Türk Birliği için adalet", "İskeçe Türk Birliği tehdit değildir" ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın" yazılı pankartlar açıldı.

Şehir meydanında, Yunan mahkemesinin İTB kararıyla ilgili yapılan konuşmaların ardından bir süre oturma eylemi gerçekleştirilen Türkler, olaysız dağıldı.

İTB'nin protesto eylemine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu ile azınlığın çeşitli kurum ve kuruluşları da destek verdi.

"Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar devam edecektir"

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTB'nin eyleminin Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin milli kimliğini inkarına dayanan politikasından kaynaklanan mevcut duruma tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ahmetoğlu, "İTB'nin 38 yıllık hak arama mücadelesi ve 13 yıldır AİHM kararlarının uygulanmaması, bu yanlış ve insan haklarına her anlamda ters politikanın bir yansıması ve bir sonucudur. Bizler buna tepki gösteriyoruz." dedi.

Yunanistan'ın Türk azınlığın milli kimliğine karşı sürdürdüğü inkarcı politikalardan vazgeçmek ve AB üyesi bir ülke olarak AİHM kararlarını uygulamak zorunda olduğunu vurgulayan Ahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşı olduğumuz ülkenin yöneticilerinden bu politikayı ve bu uygulamaları değiştirmelerini bekliyoruz. Uluslararası anlaşmaları görmezden gelen inkarcı politikalar yerine devletten diyalog ve anlayışa dayanan, demokrasi ve eşitlik temelinde politikalar geliştirme iradesi göstermesini bekliyoruz. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar devam edecektir."

AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik iç hukuk başvuruları sonuçsuz kalıyor

Batı Trakya'da, isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM'e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etmişti.

İTB'nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı dava Yunan mahkemelerince reddedilmişti.

Öte yandan, Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenleme, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda, karar uygulanmayabilir" ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine de varmıştı.

AİHM, "İskeçe Türk Birliği" davasında 2008'de, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007'de Yunanistan'ı mahkum etmişti. Davacıların o dönemden bu yana AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.

Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti
Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti
Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti
Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti
Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti

Yunanistan, Protesto, Aihm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu 21:40 Her çobanın isteyeceği köpek! Yüzlerce koyunu saniyeler içinde hizaya soktu Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi 21:09 Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı 20:10 Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor 18:44 Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı         
21:12
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var         
20:59
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı         
15:02
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 22:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Türk azınlık, Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement