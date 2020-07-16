Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı - Son Dakika

Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı

Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ludmila Marçenko, Ukrayna'da darp edilen Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'na yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ludmila Marçenko, Ukrayna'da darp edilen Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'na yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Ludmila Marçenko Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'nun (37) çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edilmesiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na  konuştu.

TÜRK BABANIN DARP EDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Türk baba Tayfun Mustafaoğlu'nun (37) çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği görüntüleri izlerken duygulanan Marçenko, "Bu görüntülerden dolayı acı duydum. Çocuğun, annenin, babanın gözlerini görmek acı verici. Bu konuyla bizzat ilgilenmeye, yardım etmeye hazırım" dedi.

'ÇOCUKLAR MAĞDUR OLMAMALI'

Dağılmış ailelerde anne veya babasından uzaklaştırılan çocukların mağduriyet yaşamaması gerektiğinin altını çizen Ukraynalı milletvekili, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin de bu  gibi durumlarda devreye girdiğini ve mağduriyet yaşayan kişilerle yakından ilgilendiğini vurguladı. Marçenko, Ukrayna'da önceki yıllarda, anlaşmazlık yaşayan ailelerde çocuğun velayetinin her zaman anneye verildiğine ancak yapılan son yasal düzenlemelerin ardından ebeveynlerin eşit haklara sahip olduğuna dikkat çekti.

'SORUN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ'

Marçenko'nun danışmanı, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkan Yardımcısı Rasim Bekmezci de yaptığı açıklamada, "Milletvekili Hanım ile bu konuyu görüştük. Biraz önce de belirttiği gibi, bu konuyla şahsen ilgileneceğini söyledi. Ben de Türk babalarla kontağı konusunda kendisine yardımcı olacağım" dedi. Bu tür sorunlarda anneyi ve babayı dinlemek gerektiğini belirten Bekmezci, "Konuyu diyalog yoluyla halletmek çok önemli. Çünkü çocuklar arada kalıyor, psikolojik olarak zarar görüyor. Daha önce de bir Türk babayı ve çocuğun babaannesini Ukrayna'da başka bir şehirde polis merkezinden dışarı atmışlardı. Onlar da eylem yapmışlardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de konuyu iletmişti. Hukuki yolu izlemekte fayda var" ifadelerinde bulundu.

TÜRK BABA DHA ARACILIĞI İLE YARDIM İSTEMİŞTİ

Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna'ya gelen Tayfun Mustafaoğlu (37), kimliği belirsiz kişilerden şiddet görmüştü. Mustafaoğlu'nun boğazını sıkan ve kollarını tutan şahıslar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla babanın elinden almıştı. Mustafaoğlu, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.


Milletvekili, Türkiye, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türk babanın darp edilme anı Ukraynalı milletvekilini duygulandırdı - Son Dakika Dünya
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