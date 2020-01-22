Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı - Son Dakika

Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı

7 saat önce

Türkiye'den geçen yıl 5 bin 548 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den geçen yıl 5 bin 548 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildi.

Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:49 Kaynak: AA
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