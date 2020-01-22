Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı - Son Dakika

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Türk balı geçen yıl 45 ülkede ağızları tatlandırdı
7 saat önce
Türkiye'den geçen yıl 5 bin 548 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:49 Kaynak: AA
Türkiye'den geçen yıl 5 bin 548 ton bal ihraç edilerek, karşılığında 24 milyon 810 bin 927 dolar gelir elde edildi.
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