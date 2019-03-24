Türk balı kimlik kazanıyor
52 dakika önce
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, "Ballarımızı dış pazara satmada istediğimiz başarıyı gösteremiyoruz.
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, "Ballarımızı dış pazara satmada istediğimiz başarıyı gösteremiyoruz. Bunun çözümü için bölgesel olarak üretilen ballarımızın kimliklendirilmesi gerektiğine inandık. Bu kapsamda balımızın kimliklendirme çalışmaları sürüyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:53
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