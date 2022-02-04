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Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri gitti - Son Dakika

Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri gitti

04.02.2022 00:58
Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri gitti

Çanakkale'de Gökçeada ile Semendirek adası arasındaki Uluslararası karasularında olta ile balık avlayan Türk teknesine Yunan Sahil Güvenliği müdahale etti.

Çanakkale'de Gökçeada ile Semendirek adası arasındaki Uluslararası karasularında olta ile balık avlayan Türk teknesine Yunan Sahil Güvenliği müdahale etti. Uluslararası sular olmasına rağmen "Yunan denizindesin, tekneyi batırırız" diyerek dakikalarca süren Yunan tacizine aldırış etmeyen Türk balıkçının kahramanca mücadelesi kameralara anbean yansıdı. Türk balıkçısının kahramanlık görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından ilgiyle izlenirken, vatandaşlardan da binlerce destek mesajı aldı.

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı. Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen "burası Yunan Denizi" diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi. Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin.Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" diyerek kahramanca kafa tuttu.

O anlar Türk balıkçı teknesindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk balıkçının sert çıkışına dayanamayan Yunan sahil güvenliği bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. İlker Reis olarak bilinen İlker Özdemir'e görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından destek yağdı. Binlerce kişi Türk balıkçının kahramanca mücadelesini gururla izlediklerini belirtti. - ÇANAKKALE

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Çanakkale, Yunan, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan Sahil Güvenliği geldiği gibi geri gitti - Son Dakika


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