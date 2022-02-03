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Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki - Son Dakika

Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki

03.02.2022 10:59

Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Gökçeada açıklarındaki Türk balıkçı ile diyaloğu gündem oldu. Yaşananların kayıt altına alındığı videoda balıkçının, "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten." dediği duyuluyor.

Uluslararası sularda avlanan amatör balıkçı teknesini taciz ve tehditle korkutmaya çalışan Yunan güçleri, balıkçının sert tepkisi ile karşılaştı. O anları kayda alan Türk balıkçılar, kendilerine alaycı bir tavırla bölgeyi terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı.

"GEL DE MÜDAHALE ET BAKALIM"

Görüntülerde Yunan sularında olduklarının söylenmesine sert tepki gösteren balıkçının, "Burası uluslararası. Hiçbir şey yapamazsınız. Siz kimsiniz? Birazdan kaçarsınız zaten. Hainsiniz. Gel de müdahale et bakalım. Ben kimseden korkmuyorum." dediği duyuluyor.

"HER GÜN AYNISINI YAPIYORLAR"

YouTube'da "İlker Reis" sayfasından paylaşılan videonun devamında, Yunan sahil güvenlik güçleri bölgeden uzaklaştı. Balıkçı ise "Her gün aynısını yapıyorlar. Biz buralardan gidersek meydan bunlara kalacak. Kaçmayacağız, buradayız." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki - Son Dakika
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