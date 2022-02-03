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Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi - Son Dakika

Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi

03.02.2022 16:05
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada açıklarında uluslararası sularda avlanan 3 Türk balıkçı, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada açıklarında uluslararası sularda avlanan 3 Türk balıkçı, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Balıkçılar direnince, Yunan Sahil Güvenlik ekibi geri döndü. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gökçeada açıklarındaki 31 Ocak günü İlker Özdemir (49), yanındaki 2 arkadaşıyla uluslararası sularda Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanırken, yanlarına Yunan Sahil Güvenlik unsurları geldi. Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini istedi. Ancak Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu belirterek Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söyledi. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda aldı. İlker Özdemir, görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Görüntülerde, Yunan görevlinin, "Burası Yunan denizi. Batıracağım tekneni" sözleri üzerine Özdemir'in "Gücün yetiyorsa gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası sular" diyerek karşılık verdiği görüldü. Bir süre daha tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik görevlileri daha sonra bölgeden ayrıldı. Baba mesleği balıkçılığı sürdürdüğünü belirten İlker Özdemir, Yunanistan unsurlarının Türk balıkçıları sürekli taciz ettiğini ve bu duruma karşı her zaman kendilerini savunduklarını söyledi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayınca Yunan görevlilerin kaçtığını söyleyen Özdemir, haklarını her durumda arayacaklarını belirtti.'DEVLETİMİZ HER ANLAMDA MÜDAHALE EDİYOR'

İlker Özdemir yaşanan olay sonrası çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda ise, "Türkiye ve Yunanistan arasında 6 mil anlaşması vardır. Tüm bağlantılı adalar arasındaki anlaşma budur. Daha yakın adalar arasında 3 mil ve 1,5 mil olarak değişmektedir. Gökçeada'da 6 mil anlaşması vardır. Bu 6 milin, 300 yard açığında, Zürafa Kayalığı vardır. Biz bu kayalığa 30 yıldır avlanmaya gidiyoruz. Bu kayalık 6 bin 300 yarddadır fakat 6 millerine dahil ederek, Saros'un içine kadar 6 mil daha girmek istiyorlar. Amaçları budur. O kayalığın üstüne çakar koydular 'burası bizim' diyerek, bizim gibi balıkçıları taciz ederek, oradan kovalamaya çalışarak, orayı sahiplenme mücadelesi veriyorlar. Tüm Sahil Güvenlik ekiplerimiz, devletimiz, her anlamda müdahale ediyor. Bizim devletimiz, sahil güvenliğimiz geldiğinde ise kaçıyorlar" dedi.


Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi
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Sahil Güvenlik, Türkiye, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine boyun eğmedi - Son Dakika


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