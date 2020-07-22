TÜRK BALIKÇILARINA YUNAN ASKERİNDEN TACİZ - Son Dakika

TÜRK BALIKÇILARINA YUNAN ASKERİNDEN TACİZ
AYDIN'da denize açılan balıkçıların, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildiği anlar kameralara yansıdı.
AYDIN'da denize açılan balıkçıların, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından taciz edildiği anlar kameralara yansıdı.
Aydın, Didim İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde denize açılan Türk balıkçıları uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Bunu gören Yunan Sahil Güvenli ekipleri hücumbot ve teknelerle gelerek Türk balıkçılarına silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi. Türk balıkçıları uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalışsa da Yunan askerleri oralı olmayarak geldikleri gemi ve hücumbotlarla Türk balıkçılarını uluslararası sudan uzaklaştırmak için taciz etmeye başladı. Yaşanan o anları balıkçılar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yunan askerlerinin tacizleri üzerine Türk balıkçılar geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar sık sık benzer durumların yaşandığını ifade ediyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 03:23 Kaynak: DHA
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