Son Dakika Haberleri: Türk bandıralı vapurlar Rahmi M. Koç Müzesi'nde
Son Dakika Güncel Türk bandıralı vapurlar Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Türk bandıralı vapurlar Rahmi M. Koç Müzesi'nde

1 saat önce

Erdem Cever tarafından hazırlanan "Zaman Yolcusu Vapurlar" sergisi açıldı.

Türk bandıralı vapurlar Rahmi M. Koç Müzesi'nde, System.String[]

Erdem Cever tarafından hazırlanan "Zaman Yolcusu Vapurlar" sergisi açıldı.

Türk bandıralı vapurlardan oluşan 150 eserin 57'sinin yer aldığı sergi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Peyk-i Şevket (1838), Marmora (1845) ve Aziz (1863) gibi onlarca vapur tablosunun görülebileceği sergideki eserler iki ayda bir değişecek ve sanatseverlere yeni çalışmalar sunulacak.

"Asıl arzum müzeyi öğrencilerin gezmesi"

Sergiyi hazırlayan Erdem Cever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vapur tablolarının ilk kez sanatseverlerle buluşacağını belirterek, gemiseverlerin görmediği ve duymadığı gemileri sergi sayesinde öğrenebileceklerini ifade etti.

Tabloların sırasının düzenlenmesinde ise vapurların Türk bandırasına geçtiği tarihin esas alındığını vurgulayan Cever, 150 seneyi kapsayan bir dönemde hizmet veren vapurların yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonucu bugüne gelindiği bilgisini verdi.

Cever, ortaokul yıllarında bu yana gemiler üzerine araştırmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, "Bu çalışma ile vapurların gerçek görüntülerine odaklanıldı. Ek olarak teknik bilgiler de anlatılıyor. Asıl amaç bu sergi ile sınıflarıyla sergi ve müze gezen öğrencilerin hayal gücüne hitap etmek ve ülkemizin denizcilik tarihine görsel bir arşiv kazandırmak." dedi.

Tutkuyla başlayan bir arşiv


İlk gençlik yıllarından itibaren gemi resimleri toplamaya başladığını ifade eden Cever, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar önceleri kartpostal, broşür ve posterdi. Bir zaman sonra aldığım tabloların konusu asıl ilgi alanım olan gemiler oldu. Ancak bir süre sonra fark ettim ki aralarında hiç Türk gemisi yok. Çünkü bulamıyordum. Bunun üzerine bir ressam bulup sevdiğim gemileri çizdirmek istedim. İlerleyen yıllarda fotoğrafını ve çizimini bulabildiğim yolcu taşımış Türk bandıralı gemilerin hepsini çizdirdim. İçlerinde çok nadir, bilinmeyen gemiler mevcut ve her birinin apayrı hikayesi var."

Cever, yaptığı çalışmanın deniz ticaret tarihine bir katkı olarak görülmesi gerektiğini dile getirerek, özellikle öğrenciler tarafından ilgi görmesini umduğunu söyledi.

Erdem Cever tarafından hazırlanan "Zaman Yolcusu Vapurlar" isimli sergi 20 Nisan 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Zaman Yolcusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:38 Kaynak: AA
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