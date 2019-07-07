Son Dakika Haberleri: Türk bankacılık sektörü 'sağlam'
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Türk bankacılık sektörü 'sağlam'

8 dakika önce

Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını sürdürüyor.

Türk bankacılık sektörü 'sağlam', System.String[]
Türkiye'nin hem stratejik hem de lokomotif sektörlerinin başında gelen bankacılık sektörü, sermaye yeterlilik rasyosu ve düşük sorunlu kredi oranıyla güçlü yapısını sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:32 
Türkiye, Ekonomi
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