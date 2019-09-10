"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ediyor"
2 saat önce
Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporunda, Türkiye'de bankaların iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ettiği ve karlılıklarının artacağı belirtildi.
Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporunda, Türkiye'de bankaların iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ettiği ve karlılıklarının artacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:55
Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke Süleyman Turan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlüler duygularını böyle dile getirdi Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi! Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak