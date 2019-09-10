Son Dakika Haberleri: "Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ediyor"
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"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ediyor"

2 saat önce

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporunda, Türkiye'de bankaların iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ettiği ve karlılıklarının artacağı belirtildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporunda, Türkiye'de bankaların iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ettiği ve karlılıklarının artacağı belirtildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:55 
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