Türk Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu, Ayvalık'ta toplandı

Türk Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu, temmuz ayı toplantısını Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaptı.

Türk Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu, temmuz ayı toplantısını Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaptı.

Ayvalık'ta Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, TBMM eski Başkanı ve Okuyucu Temsilcisi Hüsamettin Cindoruk'un yanı sıra konsey üyeleri, Yaman Törüner, Tufan Türenç, Kenan Akın, Atilla Gökçe, Doğan Satmış, Ayşe Okşan Atasoy, Ali Ayaroğlu, Mustafa Eşmen, Namık Tan, Taner Atabarut, Başer Yaltı ve Misket Dikmen hazır bulundu.

Toplantının ilk bölümünde konsey üyeleri, Ayvalık ve Edremit Körfezi ilçelerinde yayın yapan yerel basının temsilcileri ve muhabirlerin sorunlarını dinledi.

Ayvalık'ın duayen gazetecilerinden Ömür Bir'in "Ben artık emekli gazeteciyim." sözleri üzerine araya giren Türenç, "Gazetecilikte emeklilik diye bir şey yoktur. Gazeteci gece bile uykusundan uyanıp, haber yapabilir veya köşe yazısını hazırlayabilir. Bu yüzden de gazeteci uykusunda bile çalışır." dedi.



Ayvalıklı ve Edremitli gazeteciler de bölgede yaşanılan sorunları konsey üyelerine aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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