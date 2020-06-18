Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde Youtube kanalından yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, bu sefer izleyenlere büyük bir sürpriz yaptı. Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti.

KENDİ SORDU KENDİ CEVAPLADI

Türk basın tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan yayında Cüneyt Özdemir, kendi sorduğu sorulara yine kendisi cevap verdi. Özdemir kendi sorduğu soruları yine kendisi cevaplamasının ardından ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"FETÖCÜ MÜYÜM?"

Cüneyt Özdemir, hakkında çıkan "Pensilvanya'ya gitti. Fetullah Gülen'in elini öptü" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar bir kısmı CHP'li belediyelerin finanse ettiği, sahibinin kim olduğu pek bilinmeyen kanallarda çalışan adamların iftiralarıdır. Ben Pensilvanya'ya gittim. Ben bununla ilgili Radikal'de ayrıntılı bir yazı yazdım. Gazeteci olduğum için gittim. 'Gülen Cüneyt Özdemir'e saat aldı' iddiası, sonradan çok pişman olan genç bir gazeteci arkadaşımın iftirasıdır" dedi.