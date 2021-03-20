TÜRK BASINININ DUAYEN İSMİ SEÇKİN TÜRESAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden Türk basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay Karacaahmet Şehitler Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk basının duayen isimlerinden Seçkin Türesay koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede perşembe günü hayatını kaybetti. Seçkin Türesay için bugün öğle vakti Karacaahmet Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törende kızı Seçil Türesay taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Oktay Ekşi, Hürriyet eski Yurtdışı Yayınlar Müdürü Ertuğ Karakullukçu, Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan ve kızı Vuslat Doğan Sabancı, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Seçkin Türesay Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

"HEM MESLEKTAŞIM HEM DE EN İYİ ARKADAŞIMDI"

Kızı Seçil Türesay, "Babam meslektaşım bir de en iyi arkadaşımdı. Ben hep arkadaşlarıma gazetelerde çalıştığım dönemlerde sevdiğim meslektaşımla buluştum derdim. Çok büyük bir kayıp ama bir şekilde de vadede dolduğunda yapacak çok da fazla bir şey olmuyor. Bundan sonraki yolculuğu inşallah huzurlu olur. Meslektaşı olduğum için de ayrı bir sevgisi vardı. Bundan sonra ihtiyacı olan tek şey dua." dedi.

"MESLEĞİMİZİN YÜZ AKI OLAN BİRİSİYDİ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Oktay Ekşi ise, "Sevgili Seçkin bizim mesleğimizin yüz akı olan mensuplarından biriydi. Kişiliği sağlam ve idealleri olan bir meslektaşımızdı. Dürüst bir insandı. Benim üzerimde çok olumlu izlenimler bırakan bir arkadaşımızdı. Meslektaşlarıma ve ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Cenazeye gelen Vuslat Doğan Sabancı, "Seçkin Beyle gençliğimde, ilk meslek hayatıma başladığımda tanıştım. Hep abi olarak gerçekten bana destek olan, yol gösteren çok önemli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Kızgınlığı yoktu. Her şeye iyilikten bakardı, olumlu bakardı. İyilik dolu bir insandı. Mekanı cennet olsun." dedi.