Son Dakika Haberleri: Türk basketbolunun önemli isimlerinden anlamlı davranış
Son Dakika Güncel Türk basketbolunun önemli isimlerinden anlamlı davranış

Türk basketbolunun önemli isimlerinden anlamlı davranış

6 saat önce

Türk Kızılay ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iyilik için güçlerini birleştirecek.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden anlamlı davranış, System.String[]

Türk Kızılay ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iyilik için güçlerini birleştirecek.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türk basketbolunun önemli isimleri, yarın Etimesgut'ta kurulan Kızılay Sokağı'nı ziyaret edecek. Türkoğlu ve beraberindekiler, çocuklarla bir araya gelerek kan ve kemik iliği bağışında bulunacak. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da etkenlikte yer alacak.

Kızılay'ın daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı verecek basketbolun önemli isimleri, kan ve kemik iliği bağışına dikkati çekmek için donör olacak.

Etkinlikte Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra TBF Başkan Danışmanı Derya Sezar, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri Kemal Akar, Alper Arıkoğlu, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, Medya Direktörü Barış Kuyucu, Erkekler Ligi Direktörü Derya Yannier, A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ve TBF Başkan Asistanı Şebnem Fal bulunacak.

Kızılay Sokağı'nda bu yıl 30 bin çocuğun eğitim alması hedefleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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