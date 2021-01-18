Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı - Son Dakika

Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı

18.01.2021 11:33
Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı, System.String[]

Uşak'ın en önemli endüstri ürünü battaniyeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Avrupa ülkelerinin ilgisi arttı.

Uşak'ın en önemli endüstri ürünü battaniyeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Avrupa ülkelerinin ilgisi arttı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlenen verilere göre, 2020 yılında battaniye ihracatı, 2019'a göre yüzde 13 düşüşle 55 milyon 603 bin 755 dolardan 48 milyon 226 bin 851 dolara geriledi.

Buna karşılık 13 Avrupa ülkesine battaniye ihracatında artış oldu.

Türkiye, 2020 yılında en fazla battaniye ihracatını 5 milyon 325 bin 425 dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi 3 milyon 761 bin 677 dolarla Irak, 3 milyon 382 bin 166 dolarla Mısır izledi.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya'dan sonra en fazla battaniye satışı 1 milyon 977 bin 678 dolarla Hollanda'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyon 774 bin 942 dolarla İspanya, 1 milyon 94 bin 752 dolarla da Macaristan takip etti.

Battaniye ihracatında 2020 yılında İspanya'ya yüzde 81, Hollanda'ya yüzde 21, Macaristan'a yüzde 19 ve Almanya'ya yüzde 3 artış sağlandı. İsveç, Sırbistan, Polonya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İsviçre, Finlandiya ve Malta battaniye ihracatında artış kaydedilen diğer Avrupa ülkeleri oldu.

"Salgın süreci olumlu etkiledi"

Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, AA muhabirine, fabrikalarının eylülden bu yana tam kapasiteyle çalıştığını kaydetti.

Saçlı Tekstil olarak birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Saçlı, "Yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız var. Yüzde 35 ihracat, yüzde 65 yurt içi olarak çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Balkanlar, Rusya, Orta Doğu ve Orta Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Battaniye satışlarının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını aktaran Saçlı, şöyle konuştu:

"Bunda salgın sürecinin de etkisini söyleyebiliriz. Sonuçta Avrupa'da Çin'in de hakim olduğu yerler vardı. Özellikle tekstil sektöründe Çin'den Türkiye'ye bir pazar kayması olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ihracat kısmı biraz daha yukarı çıktı. Bu yüzden tekstil sektörü salgın döneminde iyi bir ivme kazandı. Satış anlamında salgın süreci bizi olumlu etkiledi."

Karantina süreçlerinden dolayı personel sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Saçlı, çalışan sayısını yüzde 10 oranında artırdıklarını ve dönüşümlü çalışmayla sorunu çözdüklerini sözlerine ekledi.

Hollanda, Almanya, İhracat, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk battaniyesine Avrupa ilgisi salgında arttı - Son Dakika Ekonomi


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