Son Dakika Haberleri: Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Genel Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek

Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadıKARABÜK - Karabük'te anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı...

Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek

Anaokulu öğrencileri Mehmetçiği unutmadı

KARABÜK - Karabük'te anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek vermek için etkinlik düzenledi.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Ay Yıldızlı Stadyum'da Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte öğrenciler bir araya gelerek Türkiye haritası kareografisi oluştururken, daha sonra Türk bayrağı etrafında toplanan minikler "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı.

KBÜ Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, "Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu olarak bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimizin amacı, Barış Pınarı Harekatı'nda var olan Mehmetçiğimize destek vermekti. Burada küçük çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle bu milli ve manevi değerleri kazandırmaya amaçlıyoruz. Bu kapsamda burada etkinlik gerçekleştirdik. Orada harekatta bulunan bütün Mehmetçiklerimize destek olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

Anaokulu öğrencisi Muhsin Kahraman ise Türk bayrağı tutarak selam verdiklerini belirterek, "En büyük asker bizim asker dedik. Buradan Türk askerlerine selam gönderiyorum" dedi.

Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:39:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk bayrağı etrafında toplanan miniklerden Mehmetçiğe destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]