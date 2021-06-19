Türk Bayrağı'nın yıprandığı görünce hemen zabıtayı aradı - Son Dakika

Türk Bayrağı'nın yıprandığı görünce hemen zabıtayı aradı

İzmit'te evinin karşısında bulunan Türk Bayrağı'nın yıprandığını görüp, değiştirilmesi için talepte bulunan vatandaşa, zabıta tarafından bayrak hediye edildi.

İzmit'te evinin karşısında bulunan Türk Bayrağı'nın yıprandığını görüp, değiştirilmesi için talepte bulunan vatandaşa, zabıta tarafından bayrak hediye edildi. İzmit ilçesinde yaşayan Hülya Bozkurt, oturduğu evin karşısında yer alan Türk Bayrağı'nın yırtık olduğunu gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nı arayarak bilgi veren Bozkurt'un talebi yerine getirildi. Zabıta ekipleri bayrağı değiştirirken aynı zamanda Hülya Bozkurt'ta Türk Bayrağı hediye etti. Her vatandaş gibi Türk Bayrağı konusunda hassas olduğunu dile getiren Bozkurt, zabıta ekiplerine teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

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