Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "Zafer Dalışı" yaptılar - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir grup dalgıç, 54 metrekarelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

Kerpe sahilinde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin de katkılarıyla bir grup dalgıç, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterini bottan alıp daldı. Denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde bayrakla posteri açan dalgıçlar, su üstüne çıktıktan sonra sahile yüzdü.

Dalgıçlar, vatandaşların da katkısıyla bayrak ve posteri marşlar eşliğinde sahile çıkardı.

"Anlamlı bir etkinlik düzenlendi"

Kulübün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkmen, "Şanlı bayrağımızı denizde dalgalandırdık. Güzel bir etkinlik oldu. Destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz." dedi.