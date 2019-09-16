Türk bayrağı ve denktaş'ın fotoğrafı, kktc cumhurbaşkanı akıncı'ya teslim edildi

Bayrağı ve fotoğrafı çalan 16 yaşındaki Savvas Koulendoru'nun ailesi, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.

Özür mektubu, Türk bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafı, Rum gencin ailesi tarafından bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya verildi. Rum aile, ayrıca mektubu Akıncı'ya okudu. Akıncı da "Yanlış yaptığını kabul ederek özür dilemiş olmaları çok önemlidir" dedi.

'OĞLUM PİŞMAN OLMUŞTUR'

Rum aile mektubunda Akıncı'ya hitaben, "İşbu mektubumuzla size hitap ederek, şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz. Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır. Sizin aracılığınızla hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bayrak ve Denktaş'ın fotoğrafını aldıktan sonra açıklama yapan Akıncı da "Büyük bir yanlış yapıldı, bundan gerekli dersleri ve doğru sonuçları çıkarmak gerekir. Gencecik insanların zihinlerinin düşmanlık ve nefretle doldurulması, hem gençlere hem de adamıza ağır bir yüktür" dedi.

AKINCI: ÖZRÜ KABUL ETTİK

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti;

"Yanlış yaptığını kabul ederek özür dilemiş olmaları çok önemlidir. Bu yanlışların tekrar etmemesi için eğitim sistemine eğilerek her iki toplumda, aile ocağından okul sıralarına hayatın her alanında barış kültürünün güçlendirilmesi gerekir. Araştırmalarda da ortaya çıkmakta olduğu gibi maalesef pek çok Rum genci özellikle okullarda fanatik olarak yetiştiriliyor. Yaşanan bu ve benzeri olaylar da göstermektedir ki eğitim politikalarının fanatizmden arındırılması elzemdir. Gençler ve toplumlar birbirlerinin sembol ve değerlerine saygılı davranmalıdırlar. Yapılan yanlıştan doğru sonuçlar üretmek gerekir, ailenin özür dilemesi bu yönde atılan önemli ve değerli bir adımdır."

Akıncı ayrıca, Türk bayrağı ve merhum Denktaş'ın fotoğrafının çalındığı okulun müdürü Sözer Karamehmet'i arayarak yarın Saray'a davet etti. Akıncı'nın, Karamehmet'e, bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafını iade edeceği belirtildi.

