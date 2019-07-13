Türk bayrağı ve İstiklal Marşımıza müsaade etmediler

Nerede doğdunuz ve çocukluğunuz nasıl geçti?

Boksa nasıl başladınız ve kaç yaşındaydınız?

Boks stilinizde değişikliğe mi gitmek zorunda kaldınız?

Antrenörlerinizin bakış açısı mı değişti?







İlk büyük başarınızı ne zaman kazandınız?

Dövüşürken neler hissediyorsun?

Dünya şampiyonluklarını anlatır mısın?







Çocukların olduktan sonra boks yaşantında neler değişti?

Bundan sonraki hedeflerin nelerdir?

Hiç unutamadığın bir anın var mı?

Şu anki durumunuz nedir?

Boksu ne zaman bırakacaksınız ve sonrasında neler yapacaksınız?







Vedat Alyaz: 'Fırat, yıllarca hasta annesine baktı'