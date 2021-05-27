VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika

VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI

27.05.2021 14:31

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 12'nci haftada 32 ailenin katılımıyla devam etti.

VAN'da, PKK'lı teröristler tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 12'nci haftada 32 ailenin katılımıyla devam etti. Ellerindeki çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile HDP il binası önüne yürüyen ailelerin sesleri, HDP il binasında çalınan müzikle bastırılmaya çalışıldı. Müzik sesine öfkelenen aileler de HDP'lilere 'Yuh' çekip tepki gösterdi. Marmara Üniversitesinde okurken dağa kaçırılan oğlu Mikail için eyleme katılan Gevez Erdinç, Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını öpüp, gözyaşı dökerek Kürtçe 'Teslim ol' çağrısı yaptı.

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 12'nci hafta 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ekipleri, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Müzik sesine öfkelenen aileler, HDP'lilere 'Yuh' çekti.

OĞLUNA, KÜRTÇE 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI

Eyleme Van'ın Gürpınar ilçesinden katılan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Gevez Erdinç, 6 yıl önce Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken dağa kaçırılan oğlu Mikail'in elindeki fotoğrafı ve Türk bayrağını öpüp, gözyaşı döktü. Oğlu Mikail'e Kürtçe gelip 'teslim olması' çağrısında bulunan Erdinç," Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde okurken, HDP'liler kandırıp PKK'ya teslim etti. Devletimizin eli uzundur. Ben HDP'lilerden oğlumu istiyorum. Oğlumu çok özlemişim. Onun bugün çocuk ve ev sahibi, devlette görev sahibi olmasını istiyordum. Oğlum, devletsiz ve bayraksızdır. Allah bilir nerde olduğunu bile bilmiyoruz. Devletimiz bize müjdeli bir haber versin. Biz de insanız, dayanamıyorum."dedi.

'AVUKAT OLACAKTIN'

Mikail'in babası Yusuf Erdinç de oğlunun kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tuttu. Erdinç," Oğlum sen okumuş bir adamsın. İstanbul Marmara Üniversitesini kazandın, avukat olacaktın. Senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir, senin yerin benim yanımdı.Seni kandırdılar. 6 yıldır senin nerde olduğunu bilmiyorum.Hiç olmazsa bana bir haber yolla. 'Baba ben falan yerdeyim' de. İçim biraz rahat olsun'. Oğlumu HDP kaçırdı"dedi.

Oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan Erdinç," Oğlum etrafına bak eğer HDP'li Mliletvekillerinin çocukları senin yanında varsa sen de orda kal. Ama onların çocukları Avrupa'da okuyorlar. Senin eline silah vermişler. Orası senin yerin değil. Gel babanın yanına. Seni korkutuyorlar. Şimdiye kadar 35 kişi gelip teslim oldu, anne ve babaların yanına geldiler" diye konuştu.

'KIZIM GEL TESLİM OL, SENİ KUCAKLAYACAĞIM'

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar da, " Kızım yeter artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Gel, devlet güçlerimize teslim ol. Sen bir gün bile ceza yemeyeceksin. Seni kucaklayacağım, seni eve götüreceğim. Evimin direğisin. İlk göz ağrımsın. Sen bizi bitirdin, sen benim evimi yıktın kızım. Senden sonra diğer kardeşlerine anne olamadım. 10 yıldır senin acınla yaşıyorum."dedi.

VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI
VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI

Halkların Demokratik Partisi, Türk, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN TÜRK BAYRAĞI VE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPÜP, 'TESLİM OL' ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika


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