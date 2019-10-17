Son Dakika Haberleri: Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı

Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı

1 saat önce

ELAZIĞ'da, Türk bayrağına hakaret eden Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S., gözaltına alındı.

Türk bayrağına hakarete 2 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'da, Türk bayrağına hakaret eden Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S., gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün Gazi Caddesi'nde asılı olan Türk bayrağına kimliği belirsiz bir kişi hakaret içeren sözler sarf etti. Bu sözleri duyan vatandaşlar da polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekilerin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S. olduğunu belirlendi. Polis, F.S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.


Fırat Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
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