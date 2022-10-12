Türk bayrağına yönelik saldırı halkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Türk bayrağına yönelik saldırı halkında soruşturma başlatıldı

12.10.2022 16:20
Türk bayrağına yönelik saldırı halkında soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırı olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırı olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Eskişehir- Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın adına yaptırılan hayrat çeşmede bulunan Türk bayrağına yönelik çirkin saldırılar çığ gibi büyüyor. Türk bayrağının tahrip edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımların ardından olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve Türk bayrağına yönelik eylemin fail ya da faillerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk bayrağına yönelik saldırı halkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk bayrağına yönelik saldırı halkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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