Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi - Son Dakika
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Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi

15.06.2022 11:08

Kabataş'ta bir resmin sergilendiği panonun köşesinde bulunan Türk bayrağındaki hilale, asılmış insan silüeti çizdiği iddiasıyla yargılanan sanığa, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verilirken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kabataş'ta bir resmin sergilendiği panonun köşesinde bulunan Türk bayrağındaki hilale, asılmış insan silüeti çizdiği iddiasıyla yargılanan sanığa, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verilirken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ile avukatı katıldı.

Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, avukatı Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanığın "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmadığından beraatini talep etti.

Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık İşcan, "Sokak sanatçısıyım, sanat gereği işimi yapıyorum. Yaptığım görsellerde siyaset yapmam.Toplumsal duyarlılığı gerektirir işler yapıyorum. Suç işlemedim." dedi.

Sanığın avukatı, müvekkilinin iddia edilen 2 suçu işlemediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Müdahil Erdoğan'ın avukatı ise eski beyanlarını tekrar ettiğini bildirdi.

Mahkeme, sanığa "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan alt sınırı dikkate alarak 1 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verdi.

Sanığın daha önce mahkumiyetini gerektirir suç işlememesi, duruşmalardaki tutum ve davranışları ile bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme, ayrıca sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Mahkeme, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunun unsurları oluşmadığını kararlaştırarak sanığın bu suçtan beraatini karara bağladı.

Sanık İşcan, kararın ardından duruşma salonu önüne bekleyen yakınlarına sarıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, emniyet birimine, "Kabataş iskelesinin önündeki levhalarda Türk bayrağı ile ilgili kötü şeyler var." ihbarı yapıldığı anlatılmıştı.

İncelemelerde reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay yıldız olduğu, sonradan hilal şeklindeki aya boynundan asılmış insan silüetinin çizildiğinin belirlendiğini, bu şekilde "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunun oluştuğu ifade edilen iddianamede, emniyet birimlerinin, olayın failini bulmak için yaptığı çalışmalarda, silüeti çizenin "izinsiz" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısıyla aynı kişi olabileceğinin değerlendirildiği, hesabın sahibi Ömürcan İşcan'ın gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı farklı şekillerde resmettiği, bu paylaşımlarda üzerine atılı suçu işlediği aktarılmıştı.

Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında orada bulunan 1'i yabancı uyruklu 5 kişinin de gözaltına alındığı ancak olayla ilgili olmadığından bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, sanık İşcan'ın "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi
Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi
Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi
Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi - Son Dakika

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