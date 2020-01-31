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"Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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