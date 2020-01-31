"Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçunda soruşturma - Son Dakika

"Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunda soruşturma başlattı.

(İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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