"Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türk bayrağını aşağıladığı' iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

"Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Kabataş'ta İstanbul resminin bulunduğu bir reklam panosu üzerine çizdikleri ay yıldızla Türk bayrağını aşağıladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kabataş'ta İstanbul resminin bulunduğu bir reklam panosu üzerine çizdikleri ay yıldızla Türk bayrağını aşağıladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Kabataş İskelesi'nde bulunan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerinde karalama yapılarak çizdikleri ay-yıldızla Türk bayrağını aşağıladıkları belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Mehmet B, İsmail Can N, Nisa Firdevs G, Anthony Kaya K, Ata U. ile Ömürcan İ. isimli kişileri gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, beyaz baret, hareket kamerası, 3 sprey boya ve boya başlıkları, el feneri ve 3 eldiven ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılamak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet B'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve darp suçundan emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerden Ömürcan İ'nin ise sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bu kişi hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakılırken Ömürcan İ. ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Türk bayrağını aşağıladığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

Kabataş İskelesi, İstanbul, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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"Türk bayrağını aşağıladığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı
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