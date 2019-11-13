Son Dakika Haberleri: Türk bayrağını dalgalandıran gence kaymakamdan ödül
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Türk bayrağını dalgalandıran gence kaymakamdan ödül

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde Hamit Tekin Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Cafer Kuzulu, İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy tarafından ödüllendirildi.

Türk bayrağını dalgalandıran gence kaymakamdan ödül, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde Hamit Tekin Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Cafer Kuzulu, İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy tarafından ödüllendirildi.


Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen bayram, tören, organizasyonlarda elindeki büyük Türk bayrağı ile dikkat çeken öğrenci, Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy tarafından ödüllendirildi. Boyabat Hamit Tekin Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Cafer Kuzulu şanlı Türk bayrağını seve seve dalgalandırdığını ifade etti.


Kaymakam Aksoy, "Her bayramda elinde çok büyük ve ağır bir Türk bayrağını bıkmadan usanmadan dalgalandırdığı, milli ve manevi değerlere sahip çıktığı için Cafer Kuzulu'yu kutluyorum" dedi. - SİNOP

Fatih Aksoy, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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