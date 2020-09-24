Türk Bayrağını indirme girişimi - Son Dakika

Türk Bayrağını indirme girişimi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın yarıya kadar indirdiği Türk Bayrağının polisler tarafından hemen göndere çekmesi yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahsın Türk Bayrağını indirmeye çalışmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yarıya kadar indirilen Türk Bayrağının polisler tarafından hemen göndere çekilmesi ve kaçmaya çalışan şahsın yakalanma anı yer alıyor. Bayrağı yarıya kadar indiren şahıs pislerin gelmesiyle kaçmaya başlıyor. Yokuş aşağı inen şahıs, bir kayanın üzerine çıkarken bazı polisler ise yarıya kadar indirilen bayrağı tekrar göndere çekiyor. Görüntülerin devamında polislerden birinin üzerine atladığı şahısla birlikte kayalıklardan aşağı kaydığı görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi TOKİ tepesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, şehitler için kırılan ormanlık alandaki dev Türk Bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsi kayalık alanda yakaladı. Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak polisin yakaladığı şahsi indirdi.

OLAYI DUYAN BÖLGEYE KOŞTU

Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Birecik, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Bayrağını indirme girişimi - Son Dakika

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