Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ezdirtmedi - Son Dakika

Diyarbakır'da otoyol ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pano rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Duyarlı vatandaş araçların ezmemesi için kendini otoyola attı.

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pano rüzgarın etkisiyle otoyola savruldu. Araçların üzerinden geçtiğini gören çevredeki vatandaşlardan biri otoyola koşarak panoyu alarak aracının bagajına atıp götürdü. Tehlike rağmen otoyola atlayan vatandaş büyük takdir toplarken o anlara şahitlik edip görüntüleyenlerin paylaştığı resimler sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı. - DİYARBAKIR