Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü - Son Dakika

Türk bayrağını yanından ayırmazdı, vefatı herkesi üzdü

Sivas'ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan'da Covid-19'a yenik düştü.

SİVAS - Sivas'ta yanından ayırmadığı bayrağımız ile dikkat çeken, birçok kişinin tanıdığı ve sevdiği Kıbrıs Gazisi Veyis Kalkan'da Covid-19'a yenik düştü.

Sivas'ın Kıbrıs Gazilerinden Veyis Kalkan, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Kalkan, Ay Yıldız Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında toprağa verildi. Türk bayrağına olan sevgisi ve sürekli yanında bayrak bulundurması ile dikkat çeken Kalkan'ın vefatı şehirde üzüntüye neden oldu.

Kalkan'ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü, tedavisi devam ederken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.