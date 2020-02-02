Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

6 saat önce

Erzincan'da sporcu ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla kayak yaparak Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Erzincan'da sporcu ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla kayak yaparak Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Kentte 2 bin 970 metre rakımda bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bir araya gelen sporcu ve vatandaşlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin kar motorları eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla 2 kilometre kayak yaptı.

Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açan katılımcılar, kayağın ardından "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Doğa sporcusu Sedat Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yapılan saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

"Son zamanlarda ülkemize ve bayrağımıza karşı yapılan çirkin saldırıları kınamak için etkinliği yapmaya karar verdik." diyen Cengiz, şöyle konuştu:

"Yoğun katılımla bu etkinliği yaptık. En güzel cevabı verdiğimizi düşünüyoruz. Yunan vekil kendi bildiğini yapsın, biz de kendi bildiğimizi yapacağız. Ona en güzel cevabı, bayraklarla süslediğimiz bu dağdan verdik."

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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