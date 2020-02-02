Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Amasya'da protesto edildi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Merzifon Doğaseverler Grubu, Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a tepki için yürüyüş düzenledi.



Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos, Merzifon Doğaseverler Grubu'nun düzenlediği yürüyüşle protesto edildi. Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan grup sözcüsü Haydar Köse, "Rahmetli babam anlatırdı hep, biz küçük çocukken hikaye gibi dinlerdik. Devlet adamları arasında bir konu oluyor, konu benim bayrağım yanmaz, benim bayrağım daha kutsal, benim bayrağım yırtılmaz gibi tartışıyorlar aralarında, o ara gece gökyüzünde hilal şeklinde ay, karşısında yıldız doğuyor. ve ki bizim devlet adamı 'İşte bizim bayrağımız gökyüzünde yırtabiliyorsanız yırtın, indirebilirseniz indirin' diyor. ve herkes bakıp kalıyor. Şimdi bizim bayrağımızı yırtan Yunan densizi, sen zavallı bir yaratıksın, zavallı bir şovmensin. Şansını fazla zorlama. Kıbrıs'ta bayrağımızı indirmek için direğe tırmanan bir Rum vardı, sonu hiç iyi olmadı, akıllı olun" şeklinde konuştu.



Yunan milletvekiline seslenen Köse, "Buradan Yunan milletvekiline sesleniyoruz. Bizim bayrağımız şehit kanlarıyla meydana geldi. Bayrağımızı yırtmak, yakmak her babayiğidin harcı değil. Bu memleket ayağa kalkar. Onun için herkes akıllı olsun. Hepimiz bayrağımıza sahip çıkıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' şiarıyla yetiştik. İzmir'de, İzmir'i Yunan işgalinden kurtarıp ayağının altına Yunan bayrağını seriyorlar, Gazi Mustafa Kemal diyor ki 'Her ülkenin bayrağı kutsaldır, ayaklar altına serilemez.' Bizim bayrağımızı yırtmaya çalışana vatanını dar ederiz" ifadelerini kullandı. - AMASYA