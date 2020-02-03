Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Denizli'de protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Denizli'de protesto edildi - Son Dakika

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Denizli'de protesto edildi

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde vatandaşlar, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Denizli'de protesto edildi, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde vatandaşlar, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.


Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Denizli'nin Çal ilçesinde eski belediye binası önünde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda kürsüde Türk bayrağını yırtarken çekilmiş fotoğrafına önce tükürüldü ardından fotoğraf yakıldı.


Protestoya Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, CHP ilçe Başkanı Ömer Dağlı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Konuşma yapan Osman Onur, geçtiğimiz Perşembe günü bir Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırttığını ve yere attığını, bunun için sessiz kalmayacaklarını belirtti. Onur konuşmasının devamında, "Türk vatandaşı olarak bizlere yakışmazdı, biz de bunların bayrağını yakıp bu milletvekilinin yüzüne tükürüyorum kahrolsun. Türk milletine ve vatanına saygı duymayanlar için 'Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, ne mutlu Türküm diyene'" şeklinde konuştu.


Protestonun ardından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. - DENİZLİ

Milletvekili, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
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