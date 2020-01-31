Son Dakika › 3. Sayfa › Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında resen soruşturma - Son Dakika
Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında resen soruşturma
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Loannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA
Son Dakika Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması