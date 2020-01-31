Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç... - Son Dakika

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç...

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç..., System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İnegöl Adliyesine gelen Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir Yunan milletvekilinin bayrak üzerinden Türk milletine saldırdığını belirtti.

Bu saldırının kabul edilemeyeceğini anlatan Yazıcı, "Bayrağımıza yönelik provokasyonu gerçekleştiren hadsiz Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Yazıcı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesinde, Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Rabin hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "İsrail'de bazı gazetelerde, gazeteciler Türkiye Cumhuriyeti'nin MİT Müsteşarı'na hadsiz açıklamalarda bulunmuştur. Bu hadsizliği kendilerine iade ediyoruz. Devletimizin yanındayız." diye konuştu.

Milletvekili, Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı
Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]