Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini as¸agˆılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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