Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı
7 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen "devletin egemenlik alametlerini as¸agˆılama" suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.
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